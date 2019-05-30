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İstinye Üniversitesi

"Liv Hospital”, “Medical Park " ve "VM Medical Park" olmak üzere üç ayrı hastane markasını tek çatı altında buluşturan MLPCare Grubu’nun 25 yıllık bilgi ve birikiminin desteği ile, 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından 2015 yılında kurulmuştur. Kendisini fark yaratacak eğitim ve araştırmaya adamış başarılı akademik kadrosu ile İstinye Üniversitesi, öğrencilerine var olan bilgiyi aktararak kendi alanlarında güçlü bir donanım sağlarken, eğitim ve araştırma performansı ile yeni bilgi üretilmesine katkıda bulunarak Türkiye’nin ve dünyanın seçkin üniversiteleri arasında yer almayı hedeflemektedir.

2Kampüs
7Fakülte
43Bölüm
29Program
3Enstitü
7.661Öğrenci
10Ar-Ge Merkezi

#istinyeli

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Burslar İndirimler

Burslar

İSÜ Burslar ve İndirimler...

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Ücret Hesaplama Burs Hesaplama

Ücret Hesaplama

2020 YKS Ücret Hesaplama Robotu...

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Fakülte Broşürleri Yüksekokul Broşürleri

Broşürler

Fakülte ve Yüksekokul Broşürleri...

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#istinyeli avantajları

İSÜ'de Yaşam

İSÜ'de Kampüs Hayatı...

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Lisans Kataloğu Önlisans Kataloğu

Online Katalog

Lisans ve Önlisans Kataloglarımız...

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3. sayı - 2020 2. sayı - 2019 1. sayı - 2018

İstinyeli Dergisi

Yayınlamış olduğumuz dergisi...

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İSÜPASS Nedir? Hemen Başvur

İSÜPASS

Yapabileceklerine Değer Veren Burs...

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Merkezler Laboratuvarlar

AR-GE Merkezleri

Gelişimin Lokomotifi...

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Çift Anadal Yandal

Çift Anadal Yandal

İki ayrı diploma imkanları...

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Erasmus+ Programlar

Erasmus

Uluslararası Eğitim İmkanları...

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Öğrenci Kulüpleri Kulüp Faaliyetleri

ÖMER

İstinye Üniversitesi Öğrenci Merkezi...

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Topkapı Kampüsü Güney Kampüsü Kongre ve Öğrenci Merkezi

Kampüslerimiz

Kampüs ve Sosyal Alanlar...

Foto Galeri Video Galeri

Bölümler


#istinyeli Hikayeler
Doğukan Özdemir, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencisi Doğukan Özdemir
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Furkan Tunçel, Psikoloji (İngilizce) bölümü öğrencisi Furkan Tunçel
Psikoloji (İngilizce)
Sena Onuk, Eczacılık bölümü öğrencisi Sena Onuk
Eczacılık
Fatih Keleş, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencisi Fatih Keleş
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Tüm Hikayeler

İSÜ'den Haberler


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İstinyeli Ödülleri Sahiplerini Buluyor

06 Ağustos 2020

PANDEMİ DÖNEMİ HABERCİLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR  Pandemi Döneminde Medya Ödül...

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İSÜ Öğrenme ve Öğretme Merkezi

08 Temmuz 2020

Öğrenme ve Öğretme Merkezi (ÖĞREM) Akademisyen Yetkinlikleri Geliştirme Eğitimi kapsamında ...

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İstinye Üniversitesi Türkiye'den ERASME'ye seçilen ...

07 Temmuz 2020

İstinye Üniversitesi Türkiye'den Jean Monnet Sürdürülebilir Kalkınma Mükemmeliyet Merkezi'ne...

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İstinye Üniversitesinden Şehrin Merkezinde Kampüs Hayatı

07 Temmuz 2020

İstinye Üniversitesi, sosyal ve kültürel açıdan renkli, farklı olanak ve etkinliklerle dolu b...

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1 Milyondan Fazla Erişim!

28 Haziran 2020

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyaya yayılan COVID-19, üniversite...

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Akademik Çalışmalar

23 Haziran 2020

Tıp Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğr. Üyemiz Prof. Dr. Kemal Dolay, “CERRAH...

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