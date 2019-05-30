"Liv Hospital”, “Medical Park " ve "VM Medical Park" olmak üzere üç ayrı hastane markasını tek çatı altında buluşturan MLPCare Grubu’nun 25 yıllık bilgi ve birikiminin desteği ile, 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından 2015 yılında kurulmuştur. Kendisini fark yaratacak eğitim ve araştırmaya adamış başarılı akademik kadrosu ile İstinye Üniversitesi, öğrencilerine var olan bilgiyi aktararak kendi alanlarında güçlü bir donanım sağlarken, eğitim ve araştırma performansı ile yeni bilgi üretilmesine katkıda bulunarak Türkiye’nin ve dünyanın seçkin üniversiteleri arasında yer almayı hedeflemektedir.
PANDEMİ DÖNEMİ HABERCİLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR Pandemi Döneminde Medya Ödül...
Öğrenme ve Öğretme Merkezi (ÖĞREM) Akademisyen Yetkinlikleri Geliştirme Eğitimi kapsamında ...
İstinye Üniversitesi Türkiye'den Jean Monnet Sürdürülebilir Kalkınma Mükemmeliyet Merkezi'ne...
İstinye Üniversitesi, sosyal ve kültürel açıdan renkli, farklı olanak ve etkinliklerle dolu b...
Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyaya yayılan COVID-19, üniversite...
Tıp Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğr. Üyemiz Prof. Dr. Kemal Dolay, “CERRAH...